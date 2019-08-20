Без кофеина и ортофосфорной кислоты – новая Smart Cola в Украине

Газированные напитки, появились уже в 18 веке, сейчас стали частью повседневного рациона многих украинцев. Одни из самых популярных – это коловые напитки, поэтому украинские производители не отстают во времени, удивляя собственными разработками. К примеру, недавно появился новый коловый напиток – Smart Cola.

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Украинским специалистам удалось обойтись без кофеина и ортофосфорной кислоты, которые, как правило, присутствуют в других коловых напитках.

Учитывая, что коловые напитки нравятся украинцам, было принято решение выпустить марку Smart Cola.

Совершенствование рецептуры коловых напитков – шаг к инновационности. Смарт, потому смарт-технология – уверяют на заводе.

К слову, бутылки Coca-Cola записывают 30-секундные голосовые сообщения.

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