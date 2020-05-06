Без мяса, молочки и большинства овощей: как работают киевские рынки после открытия

Пустые прилавки и отсутствие покупателей — так начался первый день работы столичных рынков. На одном из центральных пока не найти мяса, молочки и большинства овощей. Продают в основном фрукты, рыбу и специи.

Перед тем, как попасть на прилавки, покупателям обязательно измеряют температуру. Не пустят без маски. Продовольственные места отделены от зоны покупателей прозрачной пленкой. У каждого продавца дезинфекторы и одноразовые перчатки. Каждые полтора часа рынки моют.

Сами же продавцы имеют маски, респираторы и перчатки, которые меняют раз в два часа. Общение с покупателями — через защитную пленку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Тернополе отказались открывать продуктовые рынки.