Без массовых уличных гуляний и угощений: как во Львове празднуют Рождество

25 декабря Рождество Христово по Григорианскому календарю. Для верующих это самый большой праздник года.

В этом году верующие празднуют не так, как когда-то — без массовых уличных гуляний и угощений, с соблюдением карантинных мер, но сути праздника это не меняет. Люди прославляют Христа в молитвах, песнях, которые звучат в каждом храме, в каждом доме.

В этот день Рождество отмечают католическая и протестантские церкви, а также большинство поместных православных церквей. Украина, которая в настоящее время принадлежит к Константинопольскому патриархату, тоже должна праздновать 25-го декабря. Но пока церковники осторожны с таким резким переходом. Говорят, людям нужно время на переосмысление.

Наиболее празднично в этот день во Львове. Там католическая община насчитывает почти 10 тысяч верующих. Праздничные мессы сегодня служат в восьми храмах города.

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