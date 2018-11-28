Без Москвы. Как эстонские церкви отстояли независимость от Кремля

Пока Константинополь завершает процедуру предоставления Томоса Украины для создания автокефалии, пример страны, которая уже пережила подобное – Эстония имеет две православные церкви уже более 20 лет.

Ее история уникальна, и с нашими реалиями не слишком похожа, но благодаря дипломатичности Таллина, государство отстояло право на собственную церковь, свои храмы и земли, и утолила претензии со стороны России, которая хотела, чтобы в стране был только Московский патриархат.

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С годами пришел религиозный штиль. Священники мирно служат. Церкви решили вопрос собственности. Россия пыталась расшатывать ситуацию, периодически обвиняла в покушениях на ее собственность, но все распределение храмов и земли произошло за эстонским законодательством. Поэтому со временем претензии прекратились.

Конечно, там преимущественно живут лютеране, поэтому тема православия возникла не слишком остро.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Эстонии призвали водителей-лихачей стать донорами органов.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 11:30



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