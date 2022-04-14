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Без пошлины, акциза и НДС: украинцы пригоняют первые авто из Европы по новому закону

Екатерина Курбанова

Растаможка авто в Украине официально стала бесплатной на время действия военного положения. Теперь привезенный из-за границы транспорт освобожден от пошлин, акциза и НДС – это почти 30% экономии.

Первым авто, получившим украинскую прописку по новому закону, стал Mercedes Benz C180. Женщина купила его в Польше, и пока сама находится за границей, растаможила машину с помощью фирмы-посредницы.

– Если рыночная стоимость такого автомобиля — €6-7 тыс., то к этой сумме еще ориентировочно 30% платежей прибавлялось. Сейчас их нет, потому можно считать это суммой экономии.

Бесплатно растаможить можно легковые и грузовые автомобили, прицепы, микроавтобусы и автобусы на 10 и более пассажиров. Больше всего льготу оценят те, кто потерял свой транспорт из-за войны.

— Многие транспортные средства уничтожены как в государственных учреждениях, так и у граждан. И общественный транспорт сейчас работает не так, как раньше. Потому это определенная компенсация и возможность ввезти не ниже экологического стандарта Евро-2, который не очень дорогой, — говорит и.о. руководителя Волынской таможни Николай Татарчук.

Никаких ограничений по количеству ввозимых авто и их стоимости нет. Однако за границу могут уехать не все, для мужчин действует ограничение по возрасту. Воспользоваться можно и услугами фирм-посредниц.

Несмотря на бесплатную растаможку, процедура оформления транспорта остается той же. Таможня обещает все оформить за час. Для украинской регистрации требуется сертификация автомобиля.

Поставить машину на учет можно, уплатив от 3 до 5% стоимости в Пенсионный фонд.

С 9 апреля по новым правилам на Волыни растаможили уже более двухсот машин. Это преимущественно недорогие авто среднего класса. Таможенники отмечают, что льгота действует только в условиях военного положения, после его окончания доплачивать ничего не придется.

Читайте
Бесплатная растаможка для украинцев: как завезти авто во время военного положения

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