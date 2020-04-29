Без избытка пищи и внимания. Как проводить карантин с домашними животными

Сейчас от пандемии страдают и животные — в приютах рассказывают что увеличилось количество тех, кто подбрасывают животных. В то же время финансирование у таких заведений наоборот уменьшилось — раньше много помощи поступало из-за рубежа и от благотворителей, а сейчас все заморозилось.

Зато домашние любимцы сейчас имеют чрезмерное внимание своих хозяев на карантине — кому-то это нравится, а кому-то и не очень.

На карантине важно не нарушать привычного режима своего любимца. Избыток пищи, или внимания на пользу ему точно не пойдет.

Американцы и европейцы во время карантина активно разбирают бездомных животных.

Сейчас убежищам приходится туго. До пандемии щедрее помогали то друзья, то незнакомые благотворители, то международные организации. Бюджетной поддержки не имели никогда.

Факты ICTV ранее писали о том, что ветклиники и зооаптеки будут работать во время карантина – Кабмин.

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