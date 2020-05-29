Без образования и присмотра могут остаться более 100 детей на Прикарпатье

С сентября 130 детей на Косивщине на Ивано-Франковщине могут остаться без школы-интерната санаторного типа.

Учреждение, где они живут и учатся, собираются закрыть, потому что в рамках школьной реформы они в Украине не предусмотрены. Это при том, что почти каждый воспитанник Смоднянской школы живет на высокогорье, а до сельской обычной школы пешком с десяток километров.

Поэтому родители, дети и сотрудники просят сохранить это заведение, ведь такие школы-интернаты в горных районах, где дети могут одновременно жить и учиться, крайне нужны. Подробнее — в сюжете Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во время карантина родителям без предупреждения вернули 42 тыс. детей из интернатов.

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