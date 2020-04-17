Без полиции, но в масках. Как работают рынки перед Пасхой

Главный санитарный врач Украины снова закрыл продуктовые рынки до конца карантина. Впрочем, окончательное решение должны принимать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но в некоторых регионах все еще торгуют, хотя и обещают, что сегодня был последний день — ведь перед праздниками люди хотят скупиться.

Однако кое-где на рынках не соблюдают правила ограничения. Одним из основных нарушителей стал Ужгород.

Во Львове на базарах не так людно. Стараются держать дистанцию, охрана пропускает ограниченное количество покупателей и только в средствах защиты. В Прикарпатье продуктовые рынки под замком.

В Харькове центральный рынок работает. Продавцы в масках, покупателей просят соблюдать дистанцию.

Факты ICTV ранее писали о том, что рынкам запретили работать на период карантина в Украине.

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