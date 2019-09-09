Без представителей оппозиции и с минимальной явкой. Как прошли местные выборы в России

В России в 16 регионах прошли выборы губернаторов. В провинции Кремль сохранил свои позиции, не допустив даже намека на новые лица. А вот в Москве пропутинская партия чуть не потеряла большинство. Оппозиция, которая в течение последнего месяца выводила десятки тысяч людей на митинги, этот факт считает своей маленькой победой.

В 16 регионах России победили действующие губернаторы, или же назначенцы Кремля. Ни один из оппозиционеров не смог вмешаться в борьбу, многих снимали с выборов еще до голосования.

В таких условиях люди игнорировали выборы, потому что понимали, их волю никто из власти услышать не хочет. Поэтому явка в Санкт-Петербурге была 30%, а в Москве еще меньше – чуть более 20%. Также выборы в российской столице скандальные – Кремль показательно не допустил к гонкам оппозицию.

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Несистемная оппозиция пыталась мирными акциями добиться хотя бы допуска к выборам. В ответ сотни митингующих были жестко избиты ОМОНом, уже несколько участников получили сроки заключения в несколько лет за то, что пытались отвести руку милиционера, который бил людей.

Активный критик Кремля Алексей Навальный предложил так называемое умное голосования – поддерживать тех кандидатов, которые могут выиграть у кандидатов пропутинской Единой России.

Тактика сработала, в Московскую думу попала так называемая системная оппозиция, которая уже давно в политике, или не ставит целью радикальные протесты. У коммунистов, партии Яблоко и Справедливой России есть 20 из 45 мест в парламенте России, Кремль едва ли сохранил большинство.

Теперь от системной оппозиции, получившей неожиданно высокий результат, ожидают по крайней мере помощи в освобождении митингующих, которые до сих пор находятся за решеткой, однако заявления пока слишком дипломатические.

Мосгордума не принимает политических решений, однако несет ответственность за миллиарды бюджетных рублей. Поэтому для оппозиции важно быть в состоянии следить за возможным дерибаном денег.

Напомним, Евросоюз не признает “местные выборы”, проведенные Россией в оккупированном Крыму.

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