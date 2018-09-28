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Без продавца, кассы и прилавка: на Львовщине садовник открыл магазины доверия

Магазин – без продавца, вместо прилавка – сани, а вместо кассы – банка. На Львовщине садовник открыл магазин доверия. Здесь овощи и фрукты, все свежее и лучшего качества. Сам покупаешь, взвешиваешь, рассчитываешься. Все на честность.

Каждый может выбрать себе товар по душе, при необходимости взвесить и оставить деньги в кассе. Вместо кассы здесь – трехлитровая банка, сдачу можно взять самостоятельно.

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Хозяин признается: это не только хорошее дело, но и хороший заработок. Днем удается выторговать от 1,5 до 3 тысяч гривен. И что самое интересное: ни одной кражи не было.

Простоят такие лавочки доверия только до первых морозов. Однако в следующем году садовник обещает и дальше радовать украинцев вкусными яблоками и виноградом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве женщина вошла в витрину магазина и сломала нос

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