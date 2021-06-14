Без протокола и разъяснений: как в Киеве борются со стихийной торговлей

В Киеве активно бушуют стихийные рынки. Так, переходы и выходы метро завалены товаром. Люди незаконно торгуют носками, мясом, сигаретами.

Киевская власть вроде бы и ведет борьбу. Однако пока без видимых результатов.

В частности, возле станции метро Харьковская — постоянный стихийный рынок. Бабушки с прилегающих к столице сел торгуют здесь зеленью, картофелем, клубникой.

Так, однажды журналисты Фактов ICTV стали очевидцами того, как пятеро молодых парней налетают с молниеносной скоростью и отбирают у продавцов продукты — помидоры, абрикосы, клубнику и бананы.

В то же время за всем этим наблюдала полиция, однако не вмешивалась. И никаких протоколов об изъятии продуктов на месте не составляла.

Так, когда прицеп полностью заполнен продуктами — один из парней дает команду полиции и рейду конец. Полиция идет, так и не составив протокола.

В Дарницкой администрации сообщили, что эти рейды — это инициатива между чиновниками и полицией. Молодые парни на рынке это так называемые общественные активисты. И они помогают полиции с изъятием товара.

Согласно административному кодексу Украины изъятия товара на стихийных рынках происходить может. Однако обязательно с составлением протоколов.

Журналисты Фактов ICTV обратились письменно за разъяснением в полицию Киева. На что получили ответ, что их сотрудников там не было, а рейд проводила полиция области.

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После повторного запроса в полицию Киева, сообщили, что правоохранители были все таки киевскими. И что будто бы протоколы изъятия товара были составлены на месте.

А вот на вопрос как часто и в каких объемах прицепы продуктов попадают в руки полицейских не сказали. Успокоили, что после решения суда продукты могут вернуть торговцам.

Возле метро Лыбидская расчистили переход от МАФов

В мае в Киеве подземный переход возле станции метро Лыбидская радикально расчистили от МАФов.

Так, коммунальные работники благоустройства снесли множество киосков в переходе на Лыбидскую.

Подробнее о демонтаже МАФов в Киеве, читайте на Фактах ICTV.

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