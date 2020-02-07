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Факты / Видео / Украина

Без российской попсы. Возможно ли запретить навязчивую музыку в маршрутках

Ни одна дезинфекция химическими средствами не поможет зачистить в автобусах тему едва ли не главного конфликта с начала российской агрессии – музыкального и видеоконтента, который включают водители. Поэтому в поездках между ними и пассажирами часто возникают конфликты.

После скандала с волонтерками, которых высадили из автобуса, из-за возмущения российским фильмом, народные депутаты решили пойти самым легким путем – запретить в общественном транспорте любую музыку и кино. А пока до этого дойдет, в салонах и дальше звучит пиратский контент сомнительного содержания. Детали в сюжете Кристини Величанской.

Напомним, группа депутатов из разных фракций 4 февраля зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете акустического насилия.

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