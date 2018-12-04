Без отпусков и увольнений: Россия перевела боевиков на усиленный режим
Подавляющая тишина днем, и активизация ночью. По сравнению с прошлыми месяцами, российско-оккупационные войска значительно снизили количество обстрелов украинских опорников. Впрочем, как и ранее, боевики не гнушаются использовать вооружение, запрещенное Минским соглашением.
Поселки Гранитное и Старомарьивка на Мариупольском направлении, разделенные рекой Кальмиус. Фактически по ту сторону разрушенного моста – временно неподконтрольна Украине территория. К позициям террористов отсюда чуть больше двух километров. Их хорошо видно даже невооруженным глазом. Почти постоянно за украинскими позициями наблюдают диверсионные группы.
Читайте: Агрессия в Азовском море: НАТО предупреждает РФ о последствиях
Ежедневно с временно оккупированной Старомарьивки в Гранитный на работу ходят местные жители. По словам наших армейцев, даже по ту сторону мирные люди уже понимают, что ждать чего-то хорошего от оккупационной власти не приходится.
С началом действия военного положения в отдельных областях Украины, по данным отечественной разведки – российское оккупационное командование перевело боевиков на Донбассе на усиленный режим службы. Запретив при этом все отпуска и увольнения.
До слова, потери на Донбассе: один военный погиб, двое ранены.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!