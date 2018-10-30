Без потерь, но с раненым бойцом: как прошли сутки в зоне ООС

За минувшие сутки имеем одного раненого бойца и около двух десятков вражеских обстрелов.

В то же время украинские армейцы ликвидировали одного террориста и еще двух отправили в больницу.

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Наши армейцы уже изучили повадки врага – если дождь или туман – готовься к обстрелу, ночью – жди снарядов по блиндажам, а если враг затих – где-то поблизости диверсионная группа.

Украинские армейцы объясняют, как только боевики замечают движение автомобиля рядом, позиция под обстрелом, особенно в настоящее время. когда большое скопление людей.

К слову, Факты ICTV сообщали, что боевики бьют из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Опубликовано Октябрь, 30 в 19:47



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