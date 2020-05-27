Без потерь и с желанием увидеть родных: бойцы 59 мотопехотной бригады вернулись с ротации

Без боевых потерь сотни бойцов 59-й мотопехотной бригады вернулись с четвертой ротации. Это достаточно мощное военное соединение, которое всегда работает на первой и нулевой линии в Донецкой и Луганской областях.

Это мужественные мужчины и не менее отважные женщины, которые для себя избрали защиту Родины. Впервые во время возвращения из зоны боевых действий из-за карантина их не встречали родные и близкие. Но, отбыв самоизоляцию, солдаты, сержанты, медсестры и полковники увидятся с семьями. А потом вновь — учения и защита страны.

Подробнее о возвращении бойцов с передовой смотрите в сюжете Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как 30 бригада Острожского вернулась с передовой.

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