Без пробок и выхлопов: в Амстердаме разработали электрическую лодку-беспилотник

В Амстердаме разработали новый вид общественного транспорта для борьбы с пробками – лодку-беспилотник. Она экологически чистая и быстрая – отличный способ снизить нагрузку на дороги города. После тестирования в течение лета она готова к работе. Факты ICTV узнавали, как работает транспорт будущего.

Будущий общественный транспорт называется Roboat – игра двух английских слов робот и лодка. Он будет курсировать по каналам Амстердама в режиме шаттла или такси по вызову через мобильное приложение. Пилот не нужен.

— Лодка управляет собой сама – на основе данных, получаемых благодаря сенсорам и камерам. Информацию обрабатывает установленный на судне компьютер. Он как мозг, который создает карту окружающей среды, а затем определяет курс, — рассказывает инженер Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions Ренс Доорнбух.

Roboat оборудован четырьмя автономными двигателями. Скорость – 12 км/ч, за один раз может преодолеть до 75 км. Общая протяженность водных путей через каналы города – более 100 км. И движение на водной артерии бывает достаточно резвым. Плавный дрон анализирует все вокруг. Если рядом другое судно, он его обнаруживает и обходит. Если другая лодка маневрирует, беспилотник также корректирует свою траекторию — разработчики позаботились о логистике.

— Лодки оборудованы системой коммуникации. Так что общий центр управления может “общаться” с ними и направлять каждый в нужную точку города. Кроме того, лодки могут передавать информацию друг другу – где забрать людей или груз и куда доставить, — добавил Ренс Доорнбух.

Среди других преимуществ, которые предполагает внедрение беспилотных лодок в городскую транспортную сеть – это чистый воздух. Судно электрическое, так что вредных выбросов в воздух от него не будет. Roboat можно использовать даже для вывоза из мусора.

Кроме этого, несколько таких лодок можно объединять в своеобразные поезда и это расширяет сферу их использования. Это может быть концертная сцена на воде, временный мост или баржа для габаритных грузов.

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