Бесплатная программа диагностики рака: украинцы создали уникальное приложение
Украинские медики и IT-шники сделали еще один шаг в борьбе с онкологией – разработали программу, которая с помощью международных протоколов рекомендует обследования и анализы, которые нужно пройти при подозрении, и через несколько шагов может с определенной вероятностью сообщить риски онкозаболевания. Воспользоваться этой программой могут все желающие бесплатно.
Первая и вторая стадии онкологии излечимы. Чем раньше диагностирована проблема, тем лучше. Институт рака разработал интернет-анкету, заполнив которую каждый желающий может выяснить свои риски.
Также на помощь оперативной диагностике украинские медики и программисты создали программу Doctoright, которая пошагово помогает выявить проблему.
В программу надо ввести данные обследований. И их проверит на соответствие нескольким международным протоколам по диагностике и лечению онкологии, далее пациент увидит следующий шаг.
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Также больной может отправить данные обследования выбранному врачу из другого города Украины.
Разработчики планируют дополнять диагностирования других видов онкозаболеваний и ожидают обратной реакции пользователей.
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