Бесплатная растаможка для украинцев: как завезти авто во время военного положения

Украинцы смогут бесплатно растаможивать авто, привезенные из-за границы. В период военного положения все таможенные платежи на ввоз транспортных средств отменили не только для гуманитарных проблем и для Вооруженных сил, но и для всех украинцев.

Если раньше за растаможку, например 5-летнего автомобиля, нужно было заплатить €2-3 тыс., сейчас для физлиц – ноль.

– Нет ни слова о рассрочке платежа. Это полная отмена на время действия военного положения, то есть люди, которые будут привозить машину в военное время, не будут платить акциз пошлины и НДС, и никто не заставит их потом ничего доплачивать, – говорит председатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Без уплаты пошлин можно ввозить легковые автомобили, прицепы, мотоциклы, грузовые и пассажирские транспортные средства.

По-прежнему остаются экологические требования не ниже Евро-2 на легковушки и Евро-5 для грузовиков и автобусов.

Не отменили сбор в пенсионный фонд – от 3% до 5% от рыночной стоимости авто придется заплатить за свидетельство и номерные знаки при регистрации автомобиля в сервисном центре МВД.

Изменения должны ускорить таможенное оформление, все бумажные формальности не больше часа. Подробную процедуру еще обнародует Кабмин.

Чтобы купить частный автомобиль, мужчины призывного возраста не могут пересечь границу.

Давно запрещено завозить автомобиль из России и Беларуси. Из-за заблокированных оккупантами морских портов напрямую доставить в Украину популярные авто из США, Кореи или Грузии почти невозможно. Только с территории ЕС.

– Ввезти авто из США можно через страны ЕС с дальнейшим таможенным оформлением в Украине, авто сейчас поставляют через таможенные порты Румынии, Польши. При транзите в Румынию и Польшу налог там не платят, но есть ряд платежей в порту, требующих уплаты, за разгрузку, например, – добавляет руководитель практики Таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Вита Мирошниченко.

Благодаря отмене таможенных взысканий подержанные импортные авто обойдутся украинцам дешевле по меньшей мере на треть.

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