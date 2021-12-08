Бесплатных пакетов больше не будет: для чего это сделали и какие альтернативы

С 10 декабря одноразовые полиэтиленовые пакеты в Украине станут платными. Теперь за них придется платить в супермаркетах, рынках, аптеках и заведениях питания.

Речь идет о пакетах, в которые мы обычно берем бесплатно в отделах с овощами, фруктами или сладостями. Это первый этап действия закона Об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине.

Сколько будут стоить полиэтиленовые пакеты и готовы ли украинцы платить, смотрите в материале.

С 10 декабря за тонкие полиэтиленовые пакеты в отделах с фруктами и овощами покупатели будут вынуждены платить, потому что отныне закон запрещает предпринимателям их бесплатно распространять.

Это переходный этап к сокращению оборота пластиковой упаковки в Украине. Экологи радуются – потому что цена будет побуждать украинцев либо меньше покупать пакеты, либо заменить их альтернативой.

Сколько будет стоить так называемая маечка, торговые сети не определились, потому что Кабмин до сих пор не утвердил минимальную цену. Она нужна для того, чтобы предприниматели не обходили закон и не продавали пакеты за одну копейку.

Но есть исключение, бесплатными остаются пакеты для рыбы, мяса и молочных продуктов, пока для их упаковки не придумали удачной альтернативы.

Разрешены также и бесплатные биоразлагаемые пакеты. Некоторые украинские сети к переменам уже подготовились.

В одном из супермаркетов есть отдельные полочки с экологическими мешочками для овощей и фруктов – стоят от 7 грн. Также продаются экосумки, картонные коробки отдельно для продуктов и для бутылок.

В овощном отделе вместо полиэтиленовых пакетов покупателям предлагают альтернативную “маечку” из ткани за 3 грн. Есть даже пакеты из крахмала за 5 грн. Но киевляне пока привычкам не изменяют – все упаковывают в бесплатные полиэтиленовые пакеты. Хотя большинство говорит, если придется за них платить, будет неудобно, но привыкнут.

А вот в другой торговой сети решили полностью отказаться от полиэтилена, даже платного. Покупателям будут предлагать крахмальные пакеты за 1,5 грн для овощей, фруктов, конфет, крупные крахмальные будут стоить от 8 грн.

К ограничениям готовятся и заведения питания. В одном кафе от полиэтиленовых кульков стали отказываться еще с начала карантина. Прислушались к пожеланиям клиентов и перешли на бумажную упаковку.

Все расходы на упаковку заведение берет на себя, коробки и пакеты в кафе бесплатные.

– Мы уже готовы к этому переходу на бумажные пакеты. У нас есть большой выбор выпечки, мы заказываем такие бумажные треугольнички, чтобы удобно было положить кусочек пирога, кекса. Мы готовы ко всем изменениям, и они должны быть, потому что это защита нашей окружающей среды, – рассказывает Алла Венгрик – администратор заведения.

В Минэкологии отмечают – запрет распространяется на всю розничную торговлю – от маленьких магазинов и МАФов до крупных сетей. Если предприниматели и дальше будут реализовывать бесплатные полиэтиленовые пакеты — их будет штрафовать Госпотребслужба, будут проверки.

Взыскание от 1,7 тыс. грн до почти 9 тыс. грн. В министерстве объясняют, пока Кабмин не установил минимальную цену на пакеты – торговцы могут устанавливать их по собственному усмотрению.

– То, что они бесплатные – это миф, мы платим, даже если их не используем в средней стоимости товара. Мы считаем это несправедливым и это только стимулирует бездумное использование этих пластиковых пакетов. Опыт европейских стран показал, что установление цены дало эффект сокращения использования пластиковых пакетов в два раза, – объясняет Елена Колтик – директор Департамента по обращению с отходами Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Платные пакеты в магазинах сейчас почти во всех европейских странах, благодаря чему там гораздо меньше оборота пластика. А вот в Турции, например, только за первый год запрета пластиковых пакетов, их использование снизилось на 75%.

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