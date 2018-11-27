Бесплатный общественный транспорт и чистота: как Эстония избавляется от советского прошлого

Эстония одна из самых чистых стран планеты. Но в двухтысячных здесь было что убирать. Местные леса и парки были завалены пластиком и заржавевшим металлом. Терпение лопнуло у активистов. Они решили лишить балтийскую страну постсоветского мышления и мусора. Когда за выброшенную пластиковую бутылку в лесу ответственность несет прежде всего гражданин, а не государство.

Инициатива Давай это сделаем родилась с третьей попытки. В 2008 году организовали первый день уборки, тогда на него вышли более 50 тыс. эстонцев. Затем их поддержала Литва. А сегодня – 150 государств. Среди которых и Украина. Масштабная уборка состоялось 15 сентября этого года. Началась с Фиджи и завершилась на американском острове Самоа. 17 млн ​​человек собирали мусор по всей планете.

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К идее активисты привлекли айтишников. Они разработали приложение, на котором обозначены самые загрязненные места в развивающихся странах. Фактически, такие масштабные мероприятия организовывают каждый сезон.

Креативно и масштабно в Эстонии подошли не только к сбору мусора. Например, весь общественный транспорт почти для всех эстонцев бесплатный. Это не только выгодная социальная инициатива, которая помогает сохранить копеечку местным. Но и экологически выгодно. Потому что эстонцы оставляют машины дома и пересаживаются на автобусы или троллейбусы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Латвия и Эстония намерены взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 14:10



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