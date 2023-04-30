Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение

Бесплатный образовательный проект CharityPro, запущенный Olena Pinchuk Foundation и Klitschko Foundation, будет делиться 20-летним опытом реализации проектов с долгосрочным влиянием на украинское общество. С помощью проекта будущие или уже действующие волонтеры могут узнать основные принципы работы благотворительных организаций, об эффективности, масштабировании, прозрачности деятельности и репутации.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказала директор фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк, отвечая на вопросы ведущей Вікна-новин Яны Брензей.

— Мы вместе с партнерами, крупными фондами, бизнесами, которые имели опыт волонтерских удачных проектов этого и того года, будем делиться всем, что мы знаем, мы будем проводить менторские встречи. Это очень важно, потому что онлайн обучение это классно и эффективно, но когда есть возможность пообщаться с живым человеком, который ответит именно на твои вопросы, то это, мне кажется, большой бонус, — сообщает она.

Чтобы присоединиться к обучению, нужно зарегистрироваться онлайн на страницах Фонда в соцсетях. Кроме того, на сайте Фонда Елены Пинчук есть ссылка, где нужно заполнить небольшую заявку.

Сердюк отмечает, что уже в конце мая начнутся обучение и менторские встречи.

Она рассказала, что главные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры – это коммуникация с будущими донорами, отчетность, прозрачность и построение партнерства как в Украине, так и за рубежом.

Отметим, что Фонд, кроме организации менторских встреч и онлайн-обучения, также будет строить комьюнити для укрепления волонтерского движения.

Фото: Ольга Сердюк

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