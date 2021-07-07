Бесплатный ПЦР-тест и лечение: почему туристы едут отдыхать в Черногорию

В Черногории полностью привиты уже 25% жителей. Сейчас там фиксируют спад заболеваемости, поэтому страну внесли в зеленую зону карантина.

Такая ситуация привлекает туристов, что способствует развитию экономики страны, ведь Черногория имеет основной доход именно от туризма. Чтобы охватить еще больше людей, власти страны отменили ПЦР-тесты по прибытии в страну и делают их бесплатно во время возвращения домой.

По словам представителей отелей, они очень ждали нынешний летний сезон и сделали все возможное, чтобы отдых в стране был безопасным.

— Лето только началось, но этот туристический сезон уже намного лучше предыдущего. Отель почти заполнен. Мы даже этого не ожидали, поэтому сейчас кое-где открыты не все рестораны и магазины. Но если так пойдет и дальше, в августе будем работать на полную, — говорит пиар-менеджер отеля Slovenska plaza Елена Калуджерович.

Для того чтобы сделать бесплатный тест на коронавирус во время возвращения домой, необходимо за четыре дня до вылета записаться в клинику, что есть в каждом городе. Это можно сделать на рецепции отеля. Вас пригласят на тест на конкретное время, и будут делать его на улице или даже в вашей машине.

— Правда, результат теста придется ждать чуть больше суток, ведь у нас много желающих. Например, в прошлом месяце мы протестировали 6,5 тыс. туристов. 45 были положительные. Только двое из них имели симптомы, — отметила главный врач Нина.

Согласно правилам, если тест положительный, но пациент бессимптомный – его оставляют на изоляцию на семь дней и затем делают повторный тест. Впрочем, если он путешествует на собственной машине, то даже с положительным тестом может тронуться в путь и находиться на изоляции дома.

По словам директора Института здравоохранения Черногории Игорь Галич, если же у пациента есть симптомы – его отвезут в Covid-отделение ближайшей больницы. Там его будут лечить бесплатно до полного выздоровления.

Отдых в 2021 году почти половина украинцев (48%) планирует провести вне дома. Самым популярным местом для отпуска в этом году украинцы назвали Карпаты, на втором месте – загородные дома, а третьем – отпуск за границей.

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