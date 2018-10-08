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Бесплатный спорт и английский в Киеве – проект Алексея Паращенко в Новых лидерах

Бесплатный спорт для украинских детей – залог здорового будущего. Свою инициативу продолжает участник проекта Новые лидеры Алексей Паращенко.

Вместе со спонсорами и партнерами сегодня в Киеве открыли уже третий зал, в котором дети будут заниматься восточными единоборствами, танцами, изучать английский язык, логику и финансовую грамотность.

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В Украине много неравнодушных людей, главное их найти и заинтересовать.

В двух предыдущих – группы переполнены, бесплатно занимаются более ста детей. Тренер отмечает, дети мотивированы и старательные, ведь каждый желает достичь результата.

Напомним, в Кременце на Тернопольщине рушится одна из крупнейших в области музыкальных школ. Там учится 4 сотни детей.

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