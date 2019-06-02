Безопасные и прочные: в Николаеве открыли прокат новых электролодок

В Николаеве открыли первый в городе прокат лодок с электродвигателями. Кроме того, что они не вредят окружающей среде, они еще и безопасные, легкие и одновременно прочные.

Фирма-производитель тестирует спрос на отдых на реке. Лодки производит местная фирма. Модели собственной разработки: на одного, двоих и четырее человек. Лодка-катамаран безопасна. Ее невозможно опрокинуть.

Лодки изготавливаются по технологии стеклопластика. В основе легкого, но прочного корпуса специальная стеклоткань и смола. Из них формируют большие корпуса ботиков и маленькие детали, как накладка на уключину.

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Пластиковые лодки на электродвигателях покупают рыбалки. Несколько моделей на днях отправляют в Польшу. Другая разработка компании – небольшие суда на воздушной подушке – работают в Беларуси, в Италии, Китае и у наших водных полицейских и спасателей.

Прогулки на эко-лодках доступны только с новой набережной района Варваровка. Фирма изготовила только первые два десятка ботов. Но при необходимости сделает еще. Лодку легко собрать за 2-3 дня.

К слову, Факты ICTV рассказывали о путешествиях на каяках в Киеве.

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