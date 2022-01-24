Безопасность и коронавирус: о чем говорили нардепы на первом в 2022 году согласительном заседании

О безопасности, обороне и коронавирусе говорили сегодня народные избранники на первом в этом году заседании согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады.

Открывая заседание, спикер парламента Руслан Стефанчук, сам недавно выздоровевший от Covid-19, попросил депутатов перед началом работы в пленарном режиме пройти тестирование на коронавирус и пользоваться защитными масками.

А для национальной безопасности и ответа российскому агрессору Стефанчук призвал уже завтра рассмотреть специальное постановление-обращение к международным организациям по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны России.

– Убежден, что украинский парламент ответит по достоинству. И поэтому я сразу хочу внести предложение: безотлагательно зарегистрировать и принять постановление ВР Об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, — отметил Стефанчук.

Кроме того, завтра перед началом пленарного заседания ВР руководители фракций и групп намерены провести совещание с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Правда, по мнению оппозиции, этого мало. В Европейской Солидарности призывают провести специальное закрытое заседание Верховной Рады с участием президента, руководителей армии и всех силовых ведомств.

– Завтра не министра обороны заслушивать, а провести закрытое заседание Верховной Рады Украины с участием Зеленского, с участием всего высшего военно-политического руководства. Дать месседж депутатам и дать месседж народу, — заявил во время заседания пятый президент, а ныне нардеп Петр Порошенко.

Поддерживает идею специального заседания и заместитель главы ВР Елена Кондратюк. Она убеждена: Украине необходима слаженность всех ветвей власти, чтобы агрессор не смог воспользоваться растерянностью и нескоординированностью. Кроме того, считает вице-спикер, не менее важно в нынешней ситуации единство всех политических сил и прекращение споров.

– Мы должны внутриполитические распри и сведение счетов в борьбе за рейтинги и власть отбросить далеко назад. Мы должны противопоставить наше непреклонное единство, мудрость и готовность сопротивляться, — отметила Кондратюк.

О ситуации на границах Украины депутаты будут также говорить в пятницу. На час вопросов к правительству они пригласили министра обороны Алексея Резникова. В то же время глава Минздрава Виктор Ляшко должен рассказать о ситуации с коронавирусом, а премьер Денис Шмыгаль – о состоянии энергетики.

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