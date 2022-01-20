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Безопасность Украины и Европы: о чем говорил Зеленский с президентом Польши в Висле

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Юля Захарченко редактор ленты

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений.

Переговоры двух лидеров состоялись в формате с глазу на глаз. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен в Берлине общался со своими союзниками – Германией, Францией и Великобританией.

Они обсудили возможное давление на Россию на фоне угрозы вторжения в Украину. Летальное и нелетальное оружие готова дать Чехия.

Госдепартамент США разрешил балтийским странам передать Украине оружие американского производства. О попытках всего цивилизованного мира дипломатией остановить агрессию России – в материале Фактов ICTV.

Безопасность Украины и всей Европы – в повестке дня встречи президентов Украины и Польши. Владимир Зеленский отправился с визитом сегодня.

зеленський дуда

Фото: Офис президента

На своей странице в Twitter он написал, что хочет как президент Украины напомнить великим государствам, что не бывает незначительных агрессий и жертв. А перед вылетом поставил знак уравнения между нашей и европейской безопасностью.

– Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира на Донбассе, — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры начались в Замке президента Польши в Висле. В Twitter канцелярия Анджея Дуды сообщила, что встреча продлится сегодня до позднего вечера и продолжится завтра.

Украина и Польша стремятся к полной координации действий между государствами. Глава Бюро международной политики канцелярии заявил, что Украина заслуживает полную поддержку союзников по НАТО.

Україна-НАТО

Фото: Depositphotos

Ранее Украину поддержали Соединенные Штаты Америки. Президент США Джо Байден дал понять: Путин сам не знает, чего он хочет, не может смириться с развалом СССР, а полномасштабное вторжение в Украину слишком больно отразится на российской экономике.

– Он заплатит серьезную и ощутимую цену. Путин не думает сейчас, сколько будут стоить его действия. Думаю, он пожалеет о том, что сделал, – убежден президент США Джо Байден.

Такое же мнение прозвучало из уст премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

— Не сомневайтесь: если бы Россия начала наступательные действия любого масштаба, это было бы катастрофой не только для Украины, но и для РФ. Это вообще крушение для всего мира. Великобритания полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины, – сказал британский премьер Борис Джонсон.

В Берлине сейчас длится марафон переговоров. Прямо из Киева сюда прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он раз объяснил, почему Украину нужно вооружать.

– Когда Россия захватила Крым, силой изменила украинские границы и спровоцировала взрыв в Крыму, мы с союзниками ответили на эти действия. В частности, мы заявили, что у Украины будут средства, чтобы защитить себя, — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

И потому идея, что предоставление США, европейскими странами и НАТО оборонного военного снаряжения Украине каким-то образом провокационна или влечет за собой действия России, переворачивает мир вверх дном.

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Пока Германия не поддерживает таких шагов, ведь там считают, что это может спровоцировать дальнейшую агрессию со стороны России.

Завтра в Женеве Блинкен будет говорить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Там поднимут вопросы обновления Нормандского формата.

Летальное и нелетальное оружие готова дать Чехия. А Госдепартамент США разрешил балтийским странам передать Украине оружие американского производства. На предложение уже согласилась Латвия.

В то же время Россия и не думает униматься. В январе и феврале РФ запланировала серию военных учений в акваториях трех морей: Атлантическом и Тихом океанах. В нем задействуют 140 кораблей и более 10 тыс. военных.

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