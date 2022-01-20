Безопасность Украины и Европы: о чем говорил Зеленский с президентом Польши в Висле

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений.

Переговоры двух лидеров состоялись в формате с глазу на глаз. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен в Берлине общался со своими союзниками – Германией, Францией и Великобританией.

Они обсудили возможное давление на Россию на фоне угрозы вторжения в Украину. Летальное и нелетальное оружие готова дать Чехия.

Госдепартамент США разрешил балтийским странам передать Украине оружие американского производства. О попытках всего цивилизованного мира дипломатией остановить агрессию России – в материале Фактов ICTV.

Безопасность Украины и всей Европы – в повестке дня встречи президентов Украины и Польши. Владимир Зеленский отправился с визитом сегодня.

На своей странице в Twitter он написал, что хочет как президент Украины напомнить великим государствам, что не бывает незначительных агрессий и жертв. А перед вылетом поставил знак уравнения между нашей и европейской безопасностью.

– Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира на Донбассе, — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры начались в Замке президента Польши в Висле. В Twitter канцелярия Анджея Дуды сообщила, что встреча продлится сегодня до позднего вечера и продолжится завтра.

Украина и Польша стремятся к полной координации действий между государствами. Глава Бюро международной политики канцелярии заявил, что Украина заслуживает полную поддержку союзников по НАТО.

Ранее Украину поддержали Соединенные Штаты Америки. Президент США Джо Байден дал понять: Путин сам не знает, чего он хочет, не может смириться с развалом СССР, а полномасштабное вторжение в Украину слишком больно отразится на российской экономике.

– Он заплатит серьезную и ощутимую цену. Путин не думает сейчас, сколько будут стоить его действия. Думаю, он пожалеет о том, что сделал, – убежден президент США Джо Байден.

Такое же мнение прозвучало из уст премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

— Не сомневайтесь: если бы Россия начала наступательные действия любого масштаба, это было бы катастрофой не только для Украины, но и для РФ. Это вообще крушение для всего мира. Великобритания полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины, – сказал британский премьер Борис Джонсон.

В Берлине сейчас длится марафон переговоров. Прямо из Киева сюда прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он раз объяснил, почему Украину нужно вооружать.

– Когда Россия захватила Крым, силой изменила украинские границы и спровоцировала взрыв в Крыму, мы с союзниками ответили на эти действия. В частности, мы заявили, что у Украины будут средства, чтобы защитить себя, — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

И потому идея, что предоставление США, европейскими странами и НАТО оборонного военного снаряжения Украине каким-то образом провокационна или влечет за собой действия России, переворачивает мир вверх дном.

Пока Германия не поддерживает таких шагов, ведь там считают, что это может спровоцировать дальнейшую агрессию со стороны России.

Завтра в Женеве Блинкен будет говорить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Там поднимут вопросы обновления Нормандского формата.

Летальное и нелетальное оружие готова дать Чехия. А Госдепартамент США разрешил балтийским странам передать Украине оружие американского производства. На предложение уже согласилась Латвия.

В то же время Россия и не думает униматься. В январе и феврале РФ запланировала серию военных учений в акваториях трех морей: Атлантическом и Тихом океанах. В нем задействуют 140 кораблей и более 10 тыс. военных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.