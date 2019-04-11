Форум по безопасности в Киеве: сценарии после избрания нового президента

В Киеве состоялся международный форум по безопасности, организованный фондом Арсения Яценюка. На этот раз рекордное количество гостей – более тысячи. Среди них руководители государства, дипломаты и эксперты, делегации из более 20 стран мира. Лозунг собрания – Неутомимая волна: Стратегический выбор Украины и Запада.

Естественно, говорили о вызовах безопасности мира и Украины, президентских выборах и возможных сценариях развития событий после избрания нового главы государства. Основатель форума Арсений Яценюк призвал запад не тянуть с украинской интеграцией в ЕС и НАТО, а наоборот – ей способствовать, так как сейчас мы защищаем всю Европу от России.

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Выступил на форуме и президент Порошенко, а также уже бывшие кандидаты на эту должность.

– Выборы закончатся, и мой оппонент окажется один на один с умным врагом. Потому приоритеты Путина – никуда не денутся, – заявил действующий президент Петр Порошенко.

Действующий премьер Гройсман задует 5 лет назад никто бы и не подумал, что Россия нападет. Он ожидает вступления в НАТО уже в 2023 году. И подчеркивает – кто бы ни победил на этих выборах – он встретится с опытным врагом один на один.

Сейчас угроз не стало. Прежде всего, это война гибридная. Владимир Гройсман посоветовал политикам воздерживаться от популизма и правительство настроено не останавливать реформы на полпути, какими бы сложными они ни были.

О выборах говорит и Юлия Тимошенко. Шутит: анализов не сдавала, и готова помогать новому президенту в урегулировании газовых вопросов. Она – за прозрачный контакт с Россией. И за усиление давления на агрессора западными партнерами. Поэтому предлагает мирные переговоры в будапештском формате.

– Без мирной целостной Украины не может быть целостной Европы. Как бы ни закончились выборы – я с оптимизмом смотрю в будущее Украины, – заявила Юлия Тимошенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Порошенко рассказал анекдот и станцевал на молодежном форуме.

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