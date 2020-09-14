Беспилотники и расширение позиций. Как проходят 50 дней так называемого перемирия на фронте

Сегодня (14 сентября) исполняется ровно 50 дней, с тех пор как начало действовать очередное всеобъемлющее перемирие. Но бойцы, которые защищают родную землю на передовой называть очередные политические договоренности перемирием не спешат.

Последние договоренности о тишине на передовой уже стали рекордными. Продолжаются уже 50 дней. Так долго по ту сторону линии фронта еще никогда не придерживались режима тишины. Хотя и это относительно. Ведь оккупанты его нарушают, и делают это так, чтобы невозможно было это доказать. Ночью наши защитники заметили работу вражеского беспилотника.

С помощью приборов, которые есть у наших армейцев на вооружении, несколько ночей назад удалось снять видео. Там обозначена крошечная точка на экране — это группа боевиков, которые среди ночи или пытались ближе подойти к нашим позициям, или расширяли свои.

И доказать противозаконность действий оккупантов тоже невозможно. Международных наблюдателей на свои позиции они до сих пор не пропускают. Поэтому наши армейцы тоже времени не теряют — свои блиндажи тоже укрепляют и готовят до первых заморозков. Устанавливают буржуйки.

Начеку и оружие, и сами солдаты. Ведь воды хорошо знают — противник коварный и в любой момент тишину могут изменить звуки вражеских обстрелов.

Во время “перемирия” на Донбассе было зафиксировано 908 нарушений режима прекращения тишины.

Об этом сообщила народный депутат, фракция партии Слуга народа Ирина Верещук в эфире программы Свобода слова на ICTV и указала на необходимость созыва срочного заседания СНБО в связи с новыми провокациями, вследствие которых за два дня погибли четверо украинских военнослужащих.

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