Беспрецедентное нападение на демократию. Последствия штурма Капитолия

Кадры, на которых возмущенная толпа ворвалась в Капитолий облетели весь мир. Последний раз здание штурмовали более 200 лет назад британские войска. Во время беспорядков под американским парламентом в Вашингтоне погибло пять человек, в том числе полицейский.

Дональд Трамп через сутки после атаки на крепость мировой демократии пригрозил последствиями тем его сторонникам, которые прибегли к штурму, и впервые публично признал свое поражение. Но тем временем соцсети Facebook и Instagram заблокировали профиль экс-президента США, ведь он своими высказываниями только подстрекал своих сторонников к радикальным действиям.

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Конгресс вообще выступает за устранение Трампа с должности немедленно, еще до инаугурации Байдена.

Также из-за событий под Капилотием, три чиновника из окружения бывшего американского главы уже подали в отставку.

А полиция и ФБР начали розыск нападавших на парламент. Новоизбранный американский лидер своего возмущения не скрывает.

— Я думаю, это был один из самых сложных дней в истории нашей страны, беспрецедентное нападение на нашу демократию. Нападение буквально в цитадель свободы в самом Капитолии США. Это не был протест, это был беспорядок, – сказал 46-й президент США Джо Байден.

Международные эксперты считают, события у Капитолия нанесли значительный ущерб репутации США в мире и дали повод порадоваться России и Китаю, с которыми у США напряженные взаимоотношения.

Также протесты в США прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил действия сторонников Трампа.