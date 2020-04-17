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Безработица в Украине растет: в центры занятости обратились более 360 тыс. человек

Безработица в Украине растет. В центры занятости за пособием по безработице обратились уже более 360 тыс. украинцев. А это на 13% больше, чем в прошлом году.

На Николаевщине, к примеру, с апреля в три раза больше людей, чем раньше, становятся на учет центра занятости. При этом, половина предприятий, которые искали людей, приостановили или отменили принятие на работу.

В то же время, есть работа для инженеров, врачей, водителей, охранников, уборщиц, поваров и менеджеров. Что происходит на рынке труда — смотрите в сюжете Елены Горячевой и Ирины Тимчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине увеличили минимальное пособие по безработице.

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