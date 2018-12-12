Безвиз и современные технологии: цель визита Парубия в Южную Корею

Связь между Украиной и Южной Кореей выходит на новый уровень. Сегодня в Сеуле спикеры парламентов: Андрей Парубий и Мун Хи-Санг подписали Меморандум о взаимопонимании.

Договаривались также о безвизовом режиме для украинцев и электронную систему для депутатов – ведь корейские технологии помогут ускорить работу и не позволят заниматься кнопкодавством.

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Завтра украинские парламентарии встретятся с корейскими чиновниками, а спикер проведет переговоры с премьером Ли Нак-Ионом.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о госбюджете 2019.

Опубликовано Декабрь, 12 в 16:53



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