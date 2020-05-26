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Бег, подтягивания и отжимания в бронежилете: украинцы в челендже MURPH

Украинские атлеты-кроссфитеры, морпехи и ветераны АТО приняли участие во всемирном челендже MURPH. Его основали в США и назвали именем погибшего морского пехотинца лейтенанта Майкла Патрика Мерфи, который занимался кроссфитом.

Бег, подтягивание, отжимания, приседания — весь комплекс выполняется в бронежилете.

Спортсмены не соревнуются, но каждый пытается как можно быстрее выполнить комплекс и побить собственный рекорд. Ежегодно люди во всем мире выполняют эту тренировку в память о солдатах, отдавших жизнь в боях за свои страны. Подробнее о MURPH в Украине смотрите в сюжете Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о соревнованиях военных парашютистов на Николаевщине.

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