Бойцы интернационального легиона поражены храбростью ВСУ! Как иностранцы воюют вместе с украинцами

Представители 55 стран сейчас защищают Украину в составе интернационального легиона обороны. Спикер интернационального легиона ВСУ Дамьен Магру рассказал о службе иностранцев на стороне Украины.

— Я сам был гражданское лицо до войны. Многие мои впечатления связаны с тем, что я первый раз служу в любой армии. Впечатления от украинской армии – очень позитивны.

Магру отметил, что все бойцы интернационального легиона поражены мудростью и храбростью украинских собратьев.

— Это самая смелая армия в мире. Думаю, никто даже не спорит. И в легионе, и в составе ВСУ сейчас боевой дух продолжает быть на высоком уровне.

Дамьен Магру рассказал, что задачи для ВСУ и интернационального легиона схожи.

— Интернациональный легион показал, что мы можем очень эффективно работать в условиях городской войны и боев на примере Северодонецка.

Магру объяснил, что в период войны все понимают, что есть сложные новости. Такие, как потери. Но боевой дух бойцов все равно остается высоким.

— Есть еще желающие присоединится к интернациональному легиону, есть такие, которые приезжают. Правда, круг потенциальных желающих становится меньше из-за усталости, но на данный момент еще есть поток желающих.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.