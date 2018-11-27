Драка с дальнобойщиками и горящие шины – протесты евробляхеров в Ягодине

До сих пор неспокойно на западной границе Украины. Пункт пропуска Ягодин остается заблокированным. Его перекрыли владельцы автомобилей с иностранными номерами.

Накануне там произошла массовая драка, когда водители грузовика, сутки простояв в очередях решили идти на прорыв. Один из дальнобойщиков решил не ждать своей очереди на проезд и поехал через толпу.

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Это крайне возмутило забастовщиков, они начали останавливать фуру и бросать горящие шины. В толпе началась драка. В ситуацию вмешался спецназ полиции. Митингующие пока не расходятся.

На подъездах к КПП образовались немалые пробки.

Требования митингующих неизменны – отменить привязку акциза к возрасту машины. Мол, им теперь невыгодно ввозить авто на иностранных номерах.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на границе с Польшей затруднено движение.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 10:15



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