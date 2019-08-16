Драки, крики и запугивания: в Боровичах на Волыни настоящая война за церковь

На Волыни не утихают церковные конфликты.

Люди и дальше продолжают процесс перехода к Православной церкви Украины, пытаясь отказаться от Московского патриархата. Но вот священники не всегда спешат за общиной, а затем подстрекают и своих прихожан. Последний конфликт произошел в селе Боровичи, где после очередной попытки перейти к ПЦУ община разругалась и в ход пошли пинки.

С криками, ссорами и обидами завершились сборы села Боровичи, где уже второй раз пытались решить вопрос о переходе к православной церкви Украины.

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Еще в декабре тысячная община решила отказаться от Московского патриархата, часть людей со передумала, ждут как священник скажет.

В селе уже был случай нападения, когда сторонник Московского патриархата пришел к местному жителю, который поддерживал новообразованную ПЦУ и избил его.

После таких разборок люди напуганы, чтобы и с ними так не поквитались при желании создать в селе единую украинскую церковь.

Также конфликт произошел и в селе Шклинь. Как только священник отказался переходить с большинством общины к Православной церкви Украины, они нашли другого, а бывшего настоятеля попросили выселиться из дома общины, тот забрал с собой даже обои со стен.

Церковные конфликты время от времени возникают в разных селах Волыни. И хотя большинство жителей таки хочет перейти к Православной церкви Украины, за это приходится бороться.

Напомним, правительство передало в пользование Православной церкви Украины помещения в центре Киева.

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