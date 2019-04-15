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Факты / Видео / Украина / Общество

Драки, ссоры и полиция: люди несколько дней живут в очередях в госреестры избирателей

15 апреля – последний день, когда украинцы могут изменить место для голосования.

Уже с 6 утра люди занимают очереди для изменения регистрации и возможности проголосовать. Отделы госреестра работали и в субботу, и в воскресенье, но все равно там образовывались огромные очереди.

Читайте: Очередь в несколько этажей! Как проходит первый день смены места голосования

Кое-где происходят ссоры и драки, в ситуацию вмешивалась полиция. Люди говорят, что стоят в очереди по несколько дней и не у всех выдерживают нервы.

Посетители создали собственные бумажные списки очереди, а также группу в Viber, где информировали об изменениях в очереди.

К слову, Факты ICTV рассказывали о ставках букмекеров на второй тур выборов президента Украины.

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