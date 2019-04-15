Драки, ссоры и полиция: люди несколько дней живут в очередях в госреестры избирателей
15 апреля – последний день, когда украинцы могут изменить место для голосования.
Уже с 6 утра люди занимают очереди для изменения регистрации и возможности проголосовать. Отделы госреестра работали и в субботу, и в воскресенье, но все равно там образовывались огромные очереди.
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Кое-где происходят ссоры и драки, в ситуацию вмешивалась полиция. Люди говорят, что стоят в очереди по несколько дней и не у всех выдерживают нервы.
Посетители создали собственные бумажные списки очереди, а также группу в Viber, где информировали об изменениях в очереди.
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