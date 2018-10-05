Драки и хамство: что и за сколько украинские эксперты делают на РосТВ

Их бьют под объективами российских телекамер. Их запугивают и закрывают рот. Часто унижают.

Однако украинских экспертов и политиков на российских ток-шоу меньше не стало.

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По данным российской Комсомольской правды на московском ТВ украинский эксперт может заработать больше десяти тысяч долларов в месяц. Часто задача – хамить, перебивать, выставлять украинцев невеждами.

Часть прокремлевских марионеток охотно рвет горло на российских ток-шоу, критикуя украинскую власть, часть пытается докричаться до российского народа, рассказывая правду о Майдане и войне Путина против Украины. Однако их присутствие на российском телевидении это уже подыгрывание российской пропаганде.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на РосТВ компьютерную игру выдали за кадры из Сирии

Опубликовано Октябрь, 05 в 17:04



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