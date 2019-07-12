Бойцы ООС захватили вражеский беспилотник и извлекли из него информацию

На передовой за прошедшие сутки – двое погибших. Один – армеец, и один – мирный житель поселка Чермалык. Во время вражеского обстрела снаряд упал во двор его дома.

Также двое украинских защитников ранены. В общем 11 июля террористы атаковали 24 раза. 12 июля было уже 5 провокаций. Наши дают отпор – трое террористов уничтожены.

Неопознанный летающий снаряд накануне вечером оставил воронку в земле вблизи позиции наших бойцов. Такого здесь раньше не видели. Захватчики испытывают на наших ребятах какое-то свое новое вооружение.

Что враг не дремлет круглосуточно и бдительности здесь терять нельзя ни на минуту как раз убедились защитники Светлодарска. На позициях вблизи на днях бойца контузило.

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Наши ребята пытаются себя сдерживать до последнего, но когда оккупанты окончательно пускаются во все тяжкие и палят по ним из запрещенных калибров, наши бойцы в долгу не остаются.

Незваный гость накануне вечером повадился к полку Азов. Вражеский беспилотник разведывал, куда лучше ударить из артиллерии. Но воины его вовремя заметили, пригласили в гости – так, чтобы не повредить – и использовали вражескую птичку против самих оккупантов – изъяли видеозаписи и фото, которые находились в ней. К тому же, было определено маршруты, место старта, принадлежность к подразделению и операторов, которые применяли беспилотник.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как боевики сбрасывают гранаты с беспилотников.

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