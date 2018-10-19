Бойцы ООС уничтожили врага, который подобрался к украинским позициям
Двое оккупантов уничтожены, четверо ранены и так будет с каждым, кто атакует украинские позиции. Именно при попытке подобраться к нашим опорным пунктам, украинские военные дали отпор врагу.
Ранен один наш боец. На передовой активно работают вражеские снайперы.
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Штаб Операции объединенных сил зафиксировал 16 случаев открытия огня по позициям украинских военных. При этом дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбасе застрелен снайпером 20-летний боец ООС.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!