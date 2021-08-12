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Дмитро Кудрявцев |

Бойцы ВСУ об обстрелах: часто прилетает

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил оккупанты совершили два обстрела, в результате которых был ранен один украинский защитник.

Он получил ранение средней степени тяжести в районе Михайловки. Второй обстрел из противотанковых гранатометов произошел возле Песков.

По словам бойцов ВСУ, скоро опадет листва, что улучшит обзорные позиции. Однако это также сделает уязвимыми и позиции украинских военных, которые уже проводят все необходимые мероприятия для собственной защиты.

— Мы находимся на линии огня. Сейчас мы находимся в блиндаже, так часто прилетает и к нам. Стреляют из стрелкового оружия, гранатометов, и минометные обстрелы возможны, – сказал военнослужащий по имени Василий.

По словам украинских защитников, наемники берутся за оружие сразу же, как только получают приказ от офицеров российской армии, которые приезжают на Донбасс. В основном, используется оружие 82-го и 120-го калибров.

Фото: пресс-служба командования ООС

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