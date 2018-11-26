Бойцов ВСУ накрыли металлическим дождем – на Донбассе обострение

На передовой наши военные в настоящее время в состоянии повышенной боевой готовности. Обстрелы продолжаются. За минувшие сутки двое наших армейцев ранены. Враг атаковал 16 раз.

С самого утра на Авдеевской промзоне слышны выстрелы и взрывы. Боевая атака россиян на Азовском море привела к оживлению террористов и на суше.

По данным разведки, в полную боевую готовность перевели оккупационную армию еще два дня назад до обострения на Азове.

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И со вчерашнего дня синхронно с азовским тараном украинских катеров пехотинцев под Донецком накрыли металлическим дождем.

К слову, боевики “ДНР” блокируют пункты пропуска через линию разграничения, заставляя людей по три – четыре часа ожидать в очередях.

Опубликовано Ноябрь, 26 в 19:42



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