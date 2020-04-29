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Факты / Видео / Украина

Бойцам ООС волонтеры передали почти 10 тыс. масок, а дипломаты — часть зарплат

Кроме борьбы с сепаратистами, у наших военных есть еще одна, не менее важная задача — не допустить распространения коронавируса на передовой. В этом им помогают все неравнодушные. 29 апреля на передовые позиции передали почти 10 тыс. защитных масок.

К счастью, коронавирус не добрался до передовой. Здесь делают все, чтобы уберечь военных. Для этого ввели температурный скрининг на блокпостах. Обеспечивают бойцов средствами индивидуальной защиты.

К защите армейцев от распространения Covid-19 на передовой, в рамках уже другой акции, присоединились и украинские дипломаты. Они перевели часть своих зарплат, чтобы помочь военным медикам.

Подробнее — смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как коронавирус осложнил работу воинов на передовой.

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