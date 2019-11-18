Билборды позора в центре Мукачево – коммунальщики привлекают внимание должников

В Мукачево черные списки должников за водоснабжение вывесили посреди города. На билбордах коммунальщики напечатали их адреса и сумму неуплаты. Сейчас мукачевцы задолжали за воду более 16,5 млн грн, водоканал считает убытки. На замену старого водопровода денег нет. Ежедневно здесь происходят аварии, сгнившие трубы прорывает.

Списки должников разместили на пяти билбордах. Плоскости рекламные агентства предоставили коммунальщикам бесплатно. Мукачевцы ищут в позорных списках соседей и знакомых. Говорят, что не платят очень бедные или богатые.

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Через неплательщиков и низкий тариф на водоснабжение и водоотвод водоканал в Мукачево несет убытки. Только в этом году на их компенсацию власти города выделили 16 млн грн.

Почти все 250 километров мукачевского водопровода в аварийном состоянии. Большую часть труб для воды проложили здесь еще 80 лет назад. От старости и нагрузки металл просто разваливается.

Избежать аварий можно, заменив водопровод. В этом году в Мукачево проложили только один километр новых подземных труб. А чтобы капитально отремонтировать хотя бы половину сети, надо 500 млн грн. Таких денег у предприятия и у городских властей нет.

Коммунальщики же предупреждают, что если обнародование адресов на должников не повлияет, в ближайшее время им отключат водоотведения.

Напомним, с началом нового отопительного сезона в Украине заработала система монетизации субсидий.

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