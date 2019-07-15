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Белое озеро на Ровенщине: как доехать, целебные свойства и цены на жилье

Факты нашли уникальное глицериновое озеро – говорят в мире таких больше нет. Это Белое озеро на Ровенщине. Вода в нем как шелк, смягчает кожу, волосы, и очень прозрачная. Ученые исследовали – в ней нет вредных бактерий. А содержание глицерина рекордное для украинских озер – более 6 мг на литр.

Цены на жилье доступные, условия не роскошные, но все, что нужно, есть. Самое дорогое – 250 грн с человека в сутки. Примерно столько же обойдется трехразовое питание в день.

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Экстремальных развлечений здесь нет, зато можно покататься на лодке или катамаране – 20 грн в час. А для любителей порыбачить – здесь настоящий рай. Можно поймать карася, щуку, окуня и рака.

Правда, дорога сюда не самая лучшая. Чтобы доехать до села Рудка, где находится Белое озеро, придется попрыгать ямами.

Водители говорят, худшие здесь 7 километров, дорожники обещают все подлатать. Но если набраться терпения и добраться до Белого озера – отдых будет полезным.

К слову, куда поехать в Винницкой области: Дворец Потоцких, купальни и удивительная природа.

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