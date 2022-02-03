Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир

Беларусь блокирует транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы в Украину

Петро Дем'янчук

Власти Беларуси перекрыли железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы в Украину.

Решение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступит в силу с понедельника, 7 февраля.

В МИД Республики Беларусь называют это вынужденной мерой в ответ на то, что правительство Литвы решило с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия по литовским железным дорогам.

По территории Беларуси таких грузов ежегодно перевозится 5-1,6 млн тонн на сумму свыше $1 млрд.

Эксперты утверждают, что это соглашение противоречит интересам национальной безопасности Литвы.

По оценкам специалистов, в 2021 году доли литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составили 9% и 11%, или или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т,  соответственно.

Читайте
Александр Лукашенко назначил дату референдума по конституции Беларуси

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина не запускала беспилотник в Беларусь: Киев отверг обвинения Минска
Украина не запускала беспилотник в Беларусь: Киев отверг обвинения Минска
Резников о ситуации на границе: Вероятность значительной эскалации сейчас рассматривается как низкая
Резников о ситуации на границе: Вероятность значительной эскалации сейчас рассматривается как низкая
Госдеп США решил вывезти из Беларуси семьи дипломатов
Госдеп США решил вывезти из Беларуси семьи дипломатов
Отмечаем как элемент гибридной войны: глава МВД о массовых “минированиях” в Украине
Отмечаем как элемент гибридной войны: глава МВД о массовых “минированиях” в Украине
Заседание Совбеза ООН из-за напряженности на границе Украины и РФ: о чем говорили страны
Заседание Совбеза ООН из-за напряженности на границе Украины и РФ: о чем говорили страны
Больше похожи на оккупационный контингент – Минобороны об учебных войсках в Беларуси
Больше похожи на оккупационный контингент – Минобороны об учебных войсках в Беларуси
СМИ составили карту аэродромов в Беларуси, куда Россия перебрасывает войска
СМИ составили карту аэродромов в Беларуси, куда Россия перебрасывает войска
Россия перебрасывает десантников в Беларусь и к границам Украины – CIT
Россия перебрасывает десантников в Беларусь и к границам Украины – CIT
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка