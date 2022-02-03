Беларусь блокирует транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы в Украину
Власти Беларуси перекрыли железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы в Украину.
Решение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступит в силу с понедельника, 7 февраля.
В МИД Республики Беларусь называют это вынужденной мерой в ответ на то, что правительство Литвы решило с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия по литовским железным дорогам.
По территории Беларуси таких грузов ежегодно перевозится 5-1,6 млн тонн на сумму свыше $1 млрд.
Эксперты утверждают, что это соглашение противоречит интересам национальной безопасности Литвы.
По оценкам специалистов, в 2021 году доли литовского дизельного топлива и бензина на украинском рынке составили 9% и 11%, или или 691,4 тыс. т и 262,2 тыс. т, соответственно.