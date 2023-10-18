БЕЛАРУСЬ проверит БОЕГОТОВНОСТЬ армии | ГРОМКИЙ СКАНДАЛ в Харькове | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Ситуация на Таврическом направлении;

— Охрана границы с Беларусью;

— Экс-президент Мотор сечи предстанет перед судом;

— Скандал с МСЭК в Харькове;

— Восстановление жилья в Николаеве;

— Барбершоп на передовой.

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