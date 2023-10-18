Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
БЕЛАРУСЬ проверит БОЕГОТОВНОСТЬ армии | ГРОМКИЙ СКАНДАЛ в Харькове | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Ситуация на Таврическом направлении;
— Охрана границы с Беларусью;
— Экс-президент Мотор сечи предстанет перед судом;
— Скандал с МСЭК в Харькове;
— Восстановление жилья в Николаеве;
— Барбершоп на передовой.
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