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БЕЛАРУСЬ проверит БОЕГОТОВНОСТЬ армии | ГРОМКИЙ СКАНДАЛ в Харькове | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Ситуация на Таврическом направлении;
— Охрана границы с Беларусью;
— Экс-президент Мотор сечи предстанет перед судом;
— Скандал с МСЭК в Харькове;
— Восстановление жилья в Николаеве;
— Барбершоп на передовой.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 15:30 (18.10.2023).

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