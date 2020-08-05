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Беларусь впервые не пригласила российских наблюдателей на выборы

Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Беларуси, которые состоятся в это воскресенье. Глава российского ЦИК Элла Памфилова объяснила, что они не получили традиционного официального приглашения.

Еще одна причина – пандемия коронавируса. По словам Памфиловой, у белорусских властей довольно специфическое отношение к опасной болезни, поэтому не хотят рисковать.

В Беларуси за три дня до президентских выборов, ситуация обостряется. Накануне правоохранители сорвали два митинга главной соперницы Лукашенко, оппозиционерки Светланы Тихановськой.

Кроме того, Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке “организовать бойню в центре Минска” и что на это были направленые миллиардные ресурсы, дабы дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов. Об этом он сказал в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

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