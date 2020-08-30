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Белорусские митингующие лечатся в Польше и рассказывают об избиениях

На улицах Минска до сих пор не прекращаются протесты. Участники, прежде всего, требуют честных расследований фактов насилия над протестующими. Все были одеты в бело-красные платья, флаги или шарфы. Белорусские женщины не раз пробивали ОМОНовские цепи.

Такая закалка пришла после агрессии правоохранителей против граждан Беларуси, которые требовали честных выборов в стране.

Международные издания уже назвали протесты белорусских женщин мягкой силой. Митингуют белоруски разного возраста. Все меньше из них остаются дома.

Пока женщины пошли защищать от агрессии мужчин, многие белорусские митингующие на бесплатном лечении в Польше. Им предоставили гуманитарную визу. Там они рассказывают, как вели себя силовики во время протестов в Беларуси после сфальсифицированных выборов 9 августа, и каких травм нанесли гражданам. Например, Алексея били только за то, что отказался отдать телефон силовикам.

Между тем Евросоюз вводит санкции против 20 белорусских чиновников. Их считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении протестующих. Кто в этом списке — обсуждали министры иностранных дел стран Евросоюза, и его будут пополнять.

Сегодня (30 августа) белорусы подготовили праздничный марш в честь дня рождения Лукашенко и продолжат требовать его отставки. По всей стране планируются мирные акции за мир и независимость.

Каждодневные протесты в Беларуси сопровождаются задержаниями людей и журналистов.

По меньшей мере три человека погибли и сотни были ранены в результате столкновений между протестующими и силовиками. Около 7 тыс. человек были арестованы.

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