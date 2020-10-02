Белоцерковская компания выиграла тендер на поставку аудиоаппаратуры на Каннский фестиваль

Каннский кинофестиваль входит в пятерку самых массовых событий киноиндустрии. Его организаторы подходят к выбору аппаратуры крайне серьезно. Тендер на обеспечение звука для культового фестиваля выиграла украинская компания.

Свой бизнес двое братьев из Белой Церкви начали еще более 10 лет назад. Тогда мало кто верил, что создание аудиооборудования может быть успешным.

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В бурном 2014 году владельцам этого бизнеса нужно было сделать выбор — изготавливать продукт среднего качества и с умеренной ценой или посягнуть на премиум сегмент. На свой страх и риск — выбрали второе. Теперь об этом украинском производителе знает весь мир.

На производстве работают более 150 человек. Поскольку бизнес семейный — владельцы лично знакомы с каждым рабочим. Требования строгие — здесь каждый ответственный за качество товара. Придерживаются и эко-стандартов.

Совокупность всех факторов сделали эту небольшую компанию абсолютным фаворитом среди тех, кто обеспечивает звучание мировых звезд, под их акустику выступали легендарные Глен Хьюз с Deep Purple, Си Си Кетч и Лиз Митчел с Boney M. Кроме этого, здесь производят профессиональную аппаратуру для кинотеатров.

Белоцерковские саббуферы обеспечивают качественный звук только в двух украинских кинотеатрах. А вот за рубежом эту технику оценили лучше. Акустическое оборудование украинцев отныне будут использовать даже на Каннском кинофестивале.

На предприятии говорят, что чтобы быть актуальными, нужен штат талантливых инженеров. А высококвалифицированных специалистов в Украине не хватает. Поэтому сотрудничают с кафедрой акустики столичного политеха. Помогают составить современный курс, обеспечить учебное заведение необходимым оборудованием, а выпускников — рабочими местами.

Кредиты для бизнеса

Программа Доступные кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса будет продолжена в 2021 году без изменений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты (ACC).

По его словам, об этом просят предприниматели, и для этого есть объективные причины.

В частности, как отметил глава правительства, некоторые бизнесмены получили кредиты только в сентябре, когда до конца года остается несколько месяцев.

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