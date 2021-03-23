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Более агрессивный и долго лечится: что известно о британском штамме Covid-19 в Украине

В Украине бушует британский штамм коронавируса. Эту информацию подтверждают генетики Института молекулярной биологии.

Мутировавший штамм исследовали из образцов больных с Прикарпатья и Киева. Очевидно, именно этот штамм и вызвал нынешнюю третью волну эпидемии. Известно, что мутировавший вирус более агрессивен, чем его предшественник, он тяжелее протекает, долго лечится и вызывает тромбозы.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, британский штамм Covid-19 помолодел. Он поражает больше молодых людей в возрасте 30-40 лет. Больные — тяжелые, ведь вирус поражает не только легкие, но и почки, центральную нервную систему а также печень.

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О потенциальной опасности новой мутации коронавируса власти Великобритании заявили в начале зимы. Тогда примерно 70% новых заражений в Лондоне приходилось именно на новый штамм. Украинские образцы в январе отправляли для исследования в европейские лаборатории ВОЗ, но результат ждали полтора месяца.

Чтобы в дальнейшем избежать массового инфицирования агрессивными штаммами, украинские ученые за пять дней готовы их выявлять. Но чтобы исследовать один образец, нужно 10 тыс. грн.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что у британского штамма очень короткий инкубационный период, который составляет один-три дня. Также, по его словам, бессимптомное течение болезни фактически не фиксируется.

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